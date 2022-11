Ares respalda la propuesta del BNG para exigir la ampliación del centro escolar As Mirandas

Ares aprobó por unanimidad –en la sesión plenaria del pasado lunes día 31– la moción presentada por el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la que se demandaba que el ejecutivo gallego asuma la demanda de ampliación del Centro Público Integrado (CPI) As Mirandas.



“O Pleno do Concello de Ares acorda solicitar da Xunta que nos orzamentos galegos para 2023 se inclúa unha partida que permita abordar con carácter de urxencia a redacción, contratación e execución das obras de ampliación do CPI As Mirandas, en Ares”, recoge la moción.



Los nacionalistas recuerdan en el texto que el pasado 7 de mayo la Comisión de Cultura, Educación e Universidade del Parlamento gallego aprobó una proposición no de ley –presentada también por el BNG– para que el Ayuntamiento de Ares procediese a la urbanización de la parcela prevista para la ampliación del colegio y, una vez finalizada esta, la Xunta se comprometía a licitar, proyectar, contratar e iniciar las obras de forma prioritaria, con el objetivo de “dispór das novas instalacións canto antes”.

Convenio

El BNG incide también en el hecho de que el pasado 29 de marzo el alcalde de Ares, Julio Iglesias, firmó un convenio de colaboración con el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, con el que se iniciaban los trámites para la futura ampliación del CPI As Mirandas. “É sabido que o Concello puxo a disposición os terreos e urbanizou os accesos; polo que o único trámite pendente (...) sería outorgar as licencias necesarias, cuestión que obviamente non se pode facer até o momento que se presente o proxecto. Pola contra, nos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano non aparece partida algunha para abordar ningún dos compromisos do convenio asinado no Concello”, censuran.