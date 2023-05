Ares contrata la mejora de los servicios y pavimentos en un tramo de la calle Os Anxos

La Concejalía de Urbanismo del Concello de Ares ha licitado, en los últimos días, las obras en un tramo de la calle Os Anxos, concretamente, desde el cruce con San José hasta el vial Irmáns Bugallo. La actuación, que mejorará los servicios y los pavimentos, contará con una subvención del Plan Único de la Diputación (79.765 euros). En total, se invertirán en estas tareas cerca de 100.000 euros.

Así las cosas, se renovarán la redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento de agua, llevándose a cabo, asimismo, obras civiles en el alumbrado, la electricidad y las telecomunicaciones.

Además, se cubrirá con una capa de rodaje en aglomerado, eliminando las irregularidades presentes en el firme, “poñendo fin ao seu estado de deterioro”, indican desde el ejecutivo aresano.

Humanización

La responsable del área, Olimpia Marcos, relacionó esta intervención –que también afecta a las calles San Xosé y Fomento– con la “planificación que estamos a executar desde o Concello, centrada na renovación e humanización das rúas do núcleo urbano. Falamos de intervencións que afectan (...) tamén a toda a contorna do Porto, que está somerxida nun amplo proceso de humanización, do que proximamente se iniciará a seguinte fase”.

Las empresas tienen hasta el día 31 para presentar ofertas.