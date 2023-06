El área recreativa de Vilarbó, en As Pontes, acogerá campos de voluntariado de la Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó hoy el área recreativa de Vilarbó, en el término municipal de As Pontes, que este verano albergará un nuevo campo de voluntariado incluido en la Campaña de Verán autonómica.



Aneiros estuvo acompañada por representantes municipales y de la Escola de Tempo e Aire Libre Néboa, encargada de desarrollar la iniciativa.



La representante del ejecutivo gallego animó a los jóvenes de entre 18 y 30 años a participar en esta propuesta, que tendrá lugar entre el 15 y el 26 de julio.



En ella los asistentes se ocuparán de labores de plantación y reforestación, limpieza de los márgenes del río Eume, la construcción de un hotel para abejas o la colocación de cajas nido y comederos, entre otras cuestiones.

El objetivo de este campo es, apuntó Aneiros, “a custodia do territorio mediante a conservación e a recuperación das fragas e o bosque de ribeira no entorno do río Eume e a divulgación das Fragas Atlánticas de Vilarbó”.

Solicitudes



El campo de voluntariado de Vilarbó cuenta con una extensión de 10.000 metros cuadrados y dispone de 15 plazas.

Los interesados en participar pueden presentar su solicitud hasta tres días antes del inicio de esta propuesta autonómica. El formulario está disponible ya en la web de la Consellería de Xuventude.