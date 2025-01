Aparece un coche accidentado sin conductor en Monfero

Un turismo ha sufrido un accidente este miércoles en el kilómetro 19 de la AC-151, en la zona de Pernao, en el municipio de Monfero. No obstante, aunque lo aparatoso del siniestro hacía presagiar que el conductor o conductora se encontrase atrapado y herido en su interior, a la llegada de los equipos de emergencia se confirmó que no había nadie, explica el 112 Galicia.

En concreto, fue un particular el que avisó en torno a las 12.46 horas de que veía un coche volcado en el punto, entre la vegetación. El 112 avisó entonces a Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico, así como a los Bombeiros do Eume que, finalmente, no tuvieron que desplazarse hasta allí al no haber víctimas a las que excarcelar.