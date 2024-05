Un año presumiendo de la riqueza del Xeoparque Cabo Ortegal

El Xeoparque Cabo Ortegal cumple su primer aniversario tras el reconocimiento de la Unesco en 2023, convirtiéndose en uno de los 195 lugares del mundo que ostentan este reconocimiento. Sus 799 kilómetros cuadrados de superficie –marítima y terrestre, conformada por los municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño– albergan rocas con una antigüedad de más de 490 millones de años y muestran al visitante materiales que, de manera habitual, se encuentran a más de 70 kilómetros de profundidad.



La Casa da Cultura valdoviñesa acogió este viernes el acto central de esta conmemoración, en el que tomaron parte representantes políticos, miembros del Comité Científico del Xeoparque, entidades amigas, representantes de la European Geoparks Network, evaluadores de la Unesco, así como profesionales del sector turístico, entre otros.



El presidente de la Asociación para a Xestión do Xeoparque Cabo Ortegal –que en la actualidad corresponde al regidor cedeirés–, Pablo Moreda, dio la bienvenida a los presentes y precedió a la intervención de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que destacó que la designación del Xeoparque, “o segundo que temos en Galicia, tennos brindado unha plataforma para destacar e compartir as nosas marabillas naturais co mundo. Unha declaración que ten contribuído a fortalecer o noso sentido de comunidade e ten impulsado o desenvolvemento sostible deste recuncho do noroeste peninsular que é a comarca do Ortegal”.

Cedida



Por su parte, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, remarcó en su discurso los 56 lugares de interés geológico de los que dispone el territorio, recordando el trabajo inciado junto a la Diputación de A Coruña, hace tres años, para poner en marcha el Plan de Sustentabilidade Turística para o Xeoparque Cabo Ortegal, “un plan centrado no xeoturismo que procurou a mellora das pequenas empresas turísticas, a exaltación da gastronomía e dos produtos locais, e a creación dunha rede de centros de interpretación do xeoparque”.

Ceidida



Por su parte, el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, destacó la “unión” entre las entidades para conseguir la validación de la Unesco, recordando que será necesario pasar de nuevo por una auditoría similar cada cuatro años. “Trátase dun exame se cabe incluso máis exhaustivo que o primeiro, na que os técnicos comproban sobre o terreo que se están cumprindo os obxectivos de desenvolvemento, de conservación, educativos, científicos, de dinamización territorial ou de comunicación”.

Cedida



Por su parte, la consultora en Goodlife y asistenta técnica de la Asociación, Susana González, y el geólogo Francisco Canosa fueron los encargados de analizar los avances en el territorio durante este primer año.



El calendario de actividades programado para la conmemoración continúa este fin de semana con visitas gratuitas al Castillo de Moeche y al Museo Mares de Cedeira. También con cuatro rutas guiadas –Ruta das Aves e Londras, Ruta dos Peiraos y dos itinerarios por el interior y la costa del territorio.