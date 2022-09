La ampliación del saneamiento en O Val y San Mateo costará cerca de 250.0000 euros

El ejecutivo naronés destinará una partida que ronda los 250.000 euros a la ampliación de la red de saneamiento en varios lugares de las parroquias de O Val y San Mateo. En el primero de los casos, la actuación está presupuestada en 90.624 euros –y se encuentra en proceso de licitación–, mientras que en el segundo los trabajos supondrán una inversión de 156.997 euros y ya están en proceso de adjudicación.



La alcaldesa, Marián Ferreiro, destacó que se trata de intervenciones que “permitirán continuar avanzando na implantación deste servizo na zona rural de Narón, co fin de que ano tras ano sexan máis as vivendas que dispoñan do mesmo ata ir completando os diferentes núcleos”.



En el caso de las obras proyectadas en O Val, estas darán servicio a una decena de viviendas localizadas en los lugares de A Modia, O Cruceiro, A Ponte e Quintá. “En varios tramos en cada caso concreto conectaranse aos pozos de entronque dos colectores de saneamento existentes na zona, salvando as pendientes existentes en cada un deles”, sostuvo la regidora.



Al encontrarse en periodo de licitación, las empresas interesadas en presentar ofertas pueden hacerlo en el Concello hasta el próximo día 20 a las 15.00 horas. Esta actuación, recuerda el consistorio, se cofinancia a través del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal (POS+2022).



Mientras, en la parroquia de San Mateo, los trabajos permitirán dotar de servicio a 13 viviendas, con posibilidad de que en un futuro se puedan adherir hasta un máximo de 50. Ferreiro indicó que las obras se proyectaron en cuatro tramos que, una vez materializados, permitirán “mellorar a calidade ambiental da zona, donde se rexistran na actualidade varias fosas sépticas”. Estas actuaciones se financian con cargo a los fondos municipales.