Los alumnos de los IES As Telleiras y de Ortigueira recogen sus galardones de los Polos Creativos

El avance tecnológico crece de forma exponencial cada año, y, con ello, la potencial brecha entre aquellos que se encuentren familiarizados con las últimas innovaciones y quienes se vayan quedando atrás. Para evitar este abismo, especialmente en el ámbito educativo, desde la Xunta se está implementando la iniciativa Polos Creativos; una propuesta lúdico-formativa que pretende trasladar a los alumnos gallegos los aspectos más prácticos de sus currículos escolares en relación a las “nuevas” tecnologías.



Para dar un toque más interesante a este programa, que este año cumple su primera edición –adoptando un formato piloto–, desde la Consellería de Educación se estableció una suerte de concurso, en el que los alumnos de los 21 centros participantes –el año que viene se extenderá a la totalidad de escuelas e institutos de titularidad pública– podían presentar una propuesta a una serie de “retos”, planteados desde la administración autonómica como una suerte de categorías. De este modo, a partir de una base común –”elaborar iniciativas a partir do material de refugallo que se lles enviou”–, los estudiantes podían participar en las áreas de mejor material científico-matemático; mejor solución de accesibilidad y convivencia; mejor recurso de comunicación; mejor material didáctico; mejor proyecto de vida saludable; y mejor propuesta artística.



Así, se contabilizaron en total 75 iniciativas, de las que se seleccionaron doce ganadores –seis de Primaria y otros tantos de Secundaria, uno por reto–, junto con ocho accésit y una mención de honor. Como no podía ser de otro modo, los alumnos de Ferrolterra brillaron en el concurso, haciéndose con un premio y un accésit.



El primero de los dos fue el IES As Telleiras, que se alzó con la victoria en la categoría de Mejor solución de accesibilidad y convivencia con un conjunto de iniciativas aunadas bajo el paraguas de un “centro inclusivo” bautizado como “LGTBTelleiras”. El segundo fue el IES de Ortigueira, que logró el accésit en el área de Mejor recurso de comunicación tras haber desarrollado un ajedrez gigante utilizando para ello cartón de desecho cortado mediante tecnología láser.



El evento de entrega de premios contó con la participación del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien, durante la entrega de galardones, puso en valor “a aposta do goberno galego por un sistema de ensino innovador e adaptado ás novas necesidades de futuro”. “Temos que garantir que saian da escola preparados para os retos da sociedade do século XXI”, defendió Rodríguez, al tiempo que señalaba que el objetivo de su área con esta iniciativa no era otro que “proporcionar ferramentas” para ayudar a los más jóvenes a estar listos para los nuevos retos.