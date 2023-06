Alumnado del IES Terra de Trasancos de Narón se convirtió en narrador de cuentos infantiles

Un grupo de 16 alumnos y alumnas de cuarto de ESO del instituto Terra de Trasancos de Narón se convirtió en los últimos días en narrador de cuentos infantiles.



Los estudiantes llevaron a cabo dos sesiones –una el 29 de mayo y otra el pasado 20 de junio– para los más pequeños en las instalaciones del CEIP Ponte de Xuvia y del CEIP A Gándara, en las que, con mucho ímpetu y en inglés, trasladaron a los escolares de Infantil varios cuentos.



“La verdad es que cuando se lo propusimos se animaron enseguida. Estaban un poco nerviosos porque nunca habían hecho nada parecido, pero disfrutaron mucho de la experiencia”, explica la jefa de estudios del IES Terra de Trasancos e impulsora de la iniciativa, Beatriz Fernández.

Interpretación de "The Little White Rabbit" en el CEIP Ponte de Xubia



Los jóvenes se repartieron los papeles de locutor, narrador y traductor y se caracterizaron para teatralizar las historias que trasladaron –“The Little White Rabbit”, The Three Billy Goats” y “Amelia Wants a Dog”, entre otras–. “A alguno de ellos [a los niños y niñas]hasta se le llenaron los ojos de lágrimas, porque el alumnado conectó muy bien con los pequeños, que tienen de 3 a 5 años. Fue una experiencia muy bonita”, añade Beatriz Fernández.



Además de en estos dos centros naroneses, en el pasado la docente ya había llevado a cabo iniciativas similares en otras instalaciones, como las del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (Arquitecto Marcide).