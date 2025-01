Más aceras, pasos de peatones y menor velocidad en la AC-115 a su paso por Fene y Neda

El BNG llevará al Parlamento la seguridad viaria en la AC-115, de titularidad autonómica, a su paso por los municipios de Fene y Neda. La formación recuerda que en el vial se han sucedido “varios graves accidentes, algúns mesmo con resultado de morte”.



Expone, además, que a partir de la salida de la AP-9, “carece de beirarrúas na marxe dereita”, así como de pasos de peatones, en una zona “densamente poboada e pola que circulan diariamente máis de 2.500 vehículos”, remarcan. La formación mantuvo la pasada semana encuentros con diferentes entidades de la zona para conocer su opinión al respecto. En ellas tomaron parte la edila fenesa Sandra Permuy, los concejales de Neda Cristina Bouza y Rubén Ríos, así como la responsable comarcal Pilar Lozano y el diputado Mon Fernández.



“As opinións sobre a nula seguridade son contundentes. Trátase dunha zona de risco elevado pola continua presenza de viandantes de todas as idades; persoas maiores e escolares que non teñen como cruzar a vía con seguridade, nin tan sequera, nas zonas de parada do transporte público”, lamentan los nacionalistas, que presentarán una batería de iniciativas para que la Xunta acometa las mejoras necesarias, tales como la edificación de aceras, pintado de pasos de peatones o reducción de velocidad de circulación en la entrada al centro de Neda.