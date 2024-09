Abierto el plazo de inscripción de “Inclusión social das mulleres”

El Concello de Narón abrió el plazo de inscripción para el programa de “Inclusión social das mulleres”, que comenzará el próximo mes de octubre y finalizará en junio de 2025. Las tres actividades que se van a desarrollar serán “Volve a clase”, “Apodérate” y “Habilidades profesionais e introducción ás novas tecnoloxías”, todas de caracter gratuito y dirigidas a mujeres empadronadas en Narón y que se encuentren en situación de vulnerabilidad.



María Lorenzo, concelleira de Benestar Social, comentó que esta convocatoria busca “diminuír factores de risco social e ofrecer unha serie de proxectos formativos co fin de mellorar as opcións de empregabilidade do colectivo ao que se dirixen e tamén a súa inclusión social”.



La Casa da Mocidade de A Gándara será la sede de dos de los eventos. “Volver a clase”, está dirigido a un total de 36 mujeres –12 por grupo– entre los 18 y los 65 años. En estas sesiones se trabajará la alfabetización, la enseñanza de español y gallego para inmigrantes, la preparación de las pruebas para obtener la nacionalidad española, las de competencias clave niveles 2 y 3 y las de acceso a ciclos o la ESO.



Asimismo, en este mismo espacio tendrán lugar las sesiones de “Apodérate”, en este caso con un total de 12 plazas. Este programa está destinado a mujeres que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad personal, social y laboral y se busca que las alumnas adquieran “destrezas nos eidos personal, sanitario, educativo, sociocomunitario e do tempo libre, co fin de promover a súa inclusión social e apoderamento, mellorando as súas competencias persoais e sociais”, explican desde el gobierno local.



En lo respectivo al curso “Habilidades profesionais e introdución ás novas tecnoloxías”, se dirige a un total de 24 mujeres –dos grupos–, entre los 18 y 25 años en situación de desempleo. Se tratarán cuestiones como el autoconocimiento, la motivación y el empoderamiento a través de técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo y la introducción a las nuevas tecnologías, entre otros.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes día 30 y se podrán realizar a través de la Sede Electrónica de Narón o del Registro Municipal. La Casa da Mocidade cuenta con un espacio de asesoramiento para el proceso de dicho trámite, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas.

Curso de limpieza hotelera

A partir de hoy, y hasta el próximo día 23 a las 13.00 horas, se puede realizar la matrícula en el curso Limpeza hoteleira e residencial, a través del Registro Municial o la Sede Electrónica del Concello de Narón. Las sesiones se impartirán en el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, en A Gándara, a partir del 30 de septiembre y, a mediados de noviembre, se comenzará con la parte práctica.