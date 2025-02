Evacuado en helicóptero el ocupante de un vehículo siniestrado en Cerdido

Una persona tuvo que ser evacuada hoy en helicóptero al centro hospitalario de referencia tras resultar herida en un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de Cerdido. Tal y como informaron el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 y el Consorcio contra Incendios e Salvamento da Coruña, el incidente tuvo lugar minutos antes de las diez de la mañana a la altura del punto kilométrico 34 de la AC-862, en el lugar de Abelleira, en la parroquia de A Barqueira.

Unidades desplegadas en el lugar de Abelleira, en la parroquia de A Barqueira | Cedida

Fue un particular quien alertó al 112, señalando que un turismo se había salido de la vía y había quedado volcado, con uno de los ocupantes, el copiloto, atrapado e inconsciente. Así, desde la central autonómica se avisó del incidente al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira y a la Guardia Civil de Tráfico.

De este modo, tras llegar al punto, las unidades desplegadas informaron al Centro Integrado que el conductor, que estaba liberado, también precisaba ser trasladado al hospital. De este modo, tras excarcelar al copiloto, el helicóptero del 061 con base en Santiago lo transportó hasta el complejo hospitalario de referencia, mientras que en el caso del conductor fue llevado en ambulancia medicalizada.