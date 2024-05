El PSOE de Cabanas denuncia que continúan los vertidos del alcantarillado al pinar de A Magdalena

El PSOE de Cabanas emitió un comunicado en el que denuncia que continúan los vertidos de agua del alcantarillado al pinar de A Magdalena. La portavoz socialista, Concepción Rodríguez, recuerda que la formación solicitó una comisión para abordar esta cuestión, y que la negativa del Concello a la misma obligó a la oposición a forzar la convocatoria de un pleno extraordinario.

“En dito pleno (...) o alcalde, Fernando Couce, compareceu afirmando que non habería máis verteduras procedentes das obras na rede de saneamento que está a realizar Augas de Galicia”. Los socialistas censuran que “non está habendo ningún tipo de control ou notificación de actuacións nas tubaxes existentes, provocando roturas e agravando as inundacións no pasado inverno”.

Por su parte, el regidor anunció hace unos días que no descartan abrir un expediente a la empresa que realiza los trabajos ante los nuevos vertidos al pinar.