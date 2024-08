Una persona es atendida por los servicios sanitarios por un accidente en Cabanas

Los servicios sanitarios de urgencia tuvieron que atender esta mañana a una persona en el término municipal de Cabanas a causa de un accidente de tráfico en la autopista AP-9. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como el GES de Mugardos, el incidente tuvo lugar minutos antes de las once y media a la altura del punto kilométrico 22 del mencionado vial, a su paso por la parroquia de Eirís.

Al parecer, fue uno de los implicados en el siniestro quien alertó al 112, solicitando asistencia médica para otra persona, de la que no se han ofrecido detalles. El incidente, informa la central autonómica, fue una colisión por alcance en una zona de obras, pero el origen del mismo se sigue investigando. En cualquier caso, el GES incidió en que el choque fue de baja magnitud y que apenas tuvieron que intervenir, dado que no fue necesaria excarcelación, limitándose así a comprobar que no hubiese derrames en la carretera.

De este modo, hasta el punto se desplazaron también una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y una patrulla de la Policía Local de Cabanas.