El voto por correo confunde mucho

las informaciones sobre carteros que no pueden entregar el voto por correo a los demandantes está causando algo, o mucho, de confusión entre los votantes. Es frecuente escuchar en bares y entre familiares que se muestran perplejos porque no les ha llegado el voto a sus casas, pero tampoco falta quien aclare que eso no tiene nada que ver con ejercer el derecho al voto como siempre, sin solicitarlo por correo. Todo un caos, que augura que haya una abstención elevada. También es cierto que los votantes se están confundiendo entre el voto rogado, el que se pide por circunstancias diversas, y las papeletas que hacen llegar los partidos a los buzones de los domicilios. Pero los votantes son listos y saben organizarse a la hora de votar el domingo antes de ir para la playa o mientras se calientan las brasas para el churrasco, porque si hace buen día el hecho de dejarlo para última hora es todo un riesgo por los atascos que se pueden sufrir en las carreteras al regreso de un tórrido día playero, que por mucha alarma climática, aquí el tiempo no es de fiar.