Los vecinos lo hacen mucho mejor

pocas ciudades como Coruña tienen esas ganas de celebrar acontecimientos, y fiestas. Hay que aplaudir y mucho las iniciativas vecinales, que la verdad se echaban mucho de menos en la toma de las riendas de sus festejos. La Ciudad Vieja, con la recuperación de las fiestas del Rosario, jamás brillaron tanto como este año y tienen su continuidad con las ‘Noites da Cidade Vella’. Exitazo. Pero los que no se quedaron atrás, para nada, son los del Ventorrillo, que ahí están dándolo todo y tuvieron un fin de semana pleno con una participación masiva de vecinos, no solamente del propio barrio, si no de muchos otros de la ciudad. Pronto se sumará el gran día de las fiestas de Monte Alto, con un cartel de los que quitan el hipo. Hará bien el Ayuntamiento en seguir apoyando este tipo de organizaciones vecinales, que dan mucha vida a la ciudad en unos momentos tan complicados como los que se están pasando y que ayudan lo suyo a llevar mejor el día a día, que a la vista de las circunstancias actuales no está siendo muy fácil para mucha gente. Pues eso.