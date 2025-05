Unidos por el agravio del ferrocarril

El alcalde y los cuatro portavoces municipales del Concello de Ferrol se plantaron ayer en Madrid para representar a todos los ferrolanos en una demanda que acumula años y que cada vez se hace más imprescindible, al haber entrado en el siglo XXI con unas infraestructuras ferroviarias del XIX. Escuchamos impertérritos cómo otras ciudades recortan tiempos de comunicación mientras Ferrol ni se oye en esos planes de alta velocidad. Ya no es cuestión de contar con los trenes más modernos ni de poder llegar a Madrid en menos horas, pues podría hacerse si conectar con A Coruña no fuese tener que desplazarse en la caravana de Kansas-Oregón. Ahí radica el problema, la conexión Ferrol-A Coruña en la que insistieron nuevamente los representantes ferrolanos en Madrid. No parece que, por el momento, haya habido ningún compromiso de mejora, pero puede haber más intentos, lo importante es no abandonar en la batalla por un tren en condiciones.