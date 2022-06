Trihalometanos en el agua y más

La crisis del agua en Ferrol en 2015 fue debida a los trihalometanos, que son compuestos químicos que se generan durante la potabilización del agua por reacción de la materia orgánica no tratada con el cloro utilizado para desinfectar. Ahora resulta que las depuradoras no consiguen eliminar bacterias resistentes a antibióticos, que regresan al organismo y vuelta a infectarse y otra baja, como mal menor, mientras no se pille una septicemia. Hay que replantearse si el agua del grifo es de fiar del todo o hay que hervirla media hora para consumirla o son las envasadoras de agua las que hacen boicot.