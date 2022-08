Los terraplanistas se citan en Menorca

Y no es broma. Lo de que se citan. Hay un congreso balear organizado para septiembre para todo aquel interesado en profundizar en el “cuestionamiento cosmológico”. Una yincana que suena la mar de divertida, si no fuera porque mucha de la gente que se cita en este tipo de eventos se lo toma en serio. Lo de que la Tierra es plana. Y, ya puestos, también cuestionan lo de “dar vueltas alrededor del Sol”, o el concepto de “espacio”, que sustituyen por otros mucho más sesudos como el de “borde terrestre” y, por qué no, que somos el ombligo (plano) de todo. Si es que el todo existiese, que ya no sé.