Señales para llegar al mirador de Xiabre

Hay paraísos casi desconocidos. Y todo porque el gran público no sabe llegar a ellos porque no hay señales que les indiquen el camino. El mirador de la Cruz de Xiabre es conocido para una buena parte de los arousanos, pero no para los miles de turistas que visitan la comarca a lo largo del año. Para que esto no suceda más, el Concello de Vilagarcía ha destinado una partida presupuestaria para instalar señales desde el centro de la ciudad hasta el mirador mismo donde habrá un panel en el que se explicará, entre otras cosas, que desde allí la Ría de Arousa en todo su esplendor se pone a los pies del visitante.