Sin seguro, sin ITV y sin na de na

Leíamos ayer en El Ideal Gallego que los vehículos sin seguro crecieron un 32% el año pasado, pero -atención, señores y señoras- ¡los que circulan sin ITV crecieron nada menos que un 70%! A nosotros la verdad es que no nos extraña nadita. Ya contábamos en un Aturuxo anterior que entre pagar las letras del coche, el impuesto de circulación, la ITV, el seguro, etc., etc., nos compensaba andar en taxi todo el día arriba y abajo. Es que, de verdad, todo es pagar y pagar. Y, seamos sinceros, la letra del coche la pagamos porque si no, nos lo quitan, pero lo de la ITV y demás impuestos… Mientras cuela, cuela y cuando no cuele ponemos cara de “¡Qué me está diciendo” y listo, a pagar la sanción pertinente o a declararnos insolventes.

Un poquito de compasión, señores agentes de la autoridad, que ahora además del vehículo, los impuestos, los párkines y todo eso que conlleva un automóvil, también tenemos que comprarnos un “cortello” para meterlo. Y eso también es pasta. ¡Si es que no nos da pa tanto! FOTO: tráfico ya dispuso radares que detectan vehículos sin pasar la ITV | aec