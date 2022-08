¿Y el sector de la corbata?

Corbata sí o corbata no es ya una decisión no de elegancia o costumbre, sino de calor. El hemiciclo se dividía esta semana en la izquierda, con una única corbata en sus filas, y la derecha, encorbatados. Esta supuesta medida de ahorro energético no parece haber calado del todo en la ciudadanía, que ve que poco o nada afecta el uso de este complemento. Además, si en su momento el sector cárnico se enfrentó al ejecutivo cuando aconsejó menos consumo, ¿qué pasará ahora con las “casas de las corbatas”? Usar pajarita o corbata es un símbolo que identifica a las personas. Si pasan calor, que decidan ellos.