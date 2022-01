Sánchez no logra sumar en Castilla y León

No se puede decir que Pedro Sánchez sea de esos líderes que sean capaces de sumar en una campaña electoral que no sea la suya. Quien puede decir mucho sobre esto es Gonzalo Caballero, que durante las autonómicas gallegas vio como Sánchez se bajó del Falcon para asegurar que lo había hecho genial con lo de la vacunación y nada más. Ni una promesa de inversión, ni un anuncio positivo para Galicia. Nada. Lo suyo es mirarse al ombligo y ya está. Por eso, tampoco extraña que en el arranque de la campaña de Castilla y León, la presencia de Sánchez se haya convertido en un problema para el PSOE de esa comunidad. No solo se volvió a mirar al ombligo (en esta ocasión eligió la reforma laboral y el Salario Mínimo Vital para autoalabarse) sino que, además, tuvo que soportar las protestas de los ganaderos, en pie de guerra por las declaraciones del ¿ministro? Garzón. Pues que los ganaderos esperen sentados. El propio Garzón ya anunció que se ve agotando la legislatura.