Ronaldo Nazario, un peregrino en bici que levanta pasiones

El Camino de Santiago es un patrimonio que se retroalimenta en lo que a la promoción se refiere. Pocas personas hay ya que no lo hayan hecho o que no lo tengan en sus planes. Además, se ha convertido en un motivo para cumplir alguna promesa por el logro de un objetivo sea este personal o colectivo. Es el caso del presidente del Valladolid y otrora estrella del fútbol mundial Ronaldo Nazario de Lima, que se comprometió a realizar el Camino en bicicleta si su equipo ascendía a Primera División y ahí lo tienen, con el jubileo ganado. Eso sí, ha tenido que pedalear de lo lindo, aunque los más puros tratan de restarle mérito porque su bicicleta era eléctrica y tal... Pero es que llega una edad en la no solo pesan los años y la musculatura no da para tanto.