Pues parece que la ‘cocina’ de Tezanos no va...

La verdad es que al pobre José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no está teniendo mucho éxito a la hora de ‘cocinar’ los pronósticos electorales cada vez que se avecina una encuesta política, tanto es así que los ‘fontaneros’ de La Moncloa le piden que se corte un poco. El último avance del CIS decía que el PSOE se imponía en las municipales muy por encima del PP, que el poder socialista se extendía por todas las comunidades. Pero la realidad fue muy distinta, tanto que ahora mismo el jefe de sondear lo que piensan los españoles está siendo el hazme reír incluso de sus propios jefes. Porque una cosa es que te pongan un puesto para gestionar y otra muy distinta es que te permitas el lujo de ofrecer datos que luego no se ajustan a la realidad en relación con otras encuestas independientes, lo que pone en evidencia la importancia que tiene el contar con buenos profesionales y no con personal de máxima confianza del que manda en La Moncloa. Así le fue.