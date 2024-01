El PP gana en el juego de las mayorías al PSOE en O Salnés

El que será nuevo presidente de la Mancomunidade do Salnés, moción de censura mediante, David Castro, no comparte la crispación que, dice, sienten los socialistas por el movimiento político que los apartará del órgano comarcal. En su rama más pedagógica, el alcalde de Ribadumia explica al PSOE que se trata de una cuestión de mayorías que hay que respetar porque ahora la tienen los populares. El caso es que el Pleno para el cambio de gobierno está previsto para el día 23 de este mes si es que se llega a celebrar, ya que el PSOE anunció que dará toda la batalla judicial que esté en su mano para que no prospere. A la espera de las resoluciones que emanen de los tribunales, el PP se siente ganador en el juego de las mayorías y aquí las matemáticas no fallan.