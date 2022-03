Podemos apoya, pero no explica

El PSOE no es un “partido de la guerra”, pero no le pregunten a la portavoz de Podemos por qué un día lo era y al siguiente no, porque no va a saber explicárselo. A Isa Serra le tocaba decir que su formación apoya a Pedro Sánchez en su decisión de enviar armas a Ucrania, aunque no se lo crea ni ella, y de ahí el intento de recoger cable y aclarar que cuando Belarra habló de “partidos de la guerra” no se refería a ninguno en concreto, sino al ambiente belicista. Eso sí, insiste en la hipocresía que supone seguir importando gas de Putin. Esto quien no sabe explicarlo es el Gobierno. FOTO: Isa Serra se explica como puede | EFE