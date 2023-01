¿Somos o no somos todos iguales? Pues eso, que nosotros también queremos montar un negocio y que nos pague el alquiler de las instalaciones el Ayuntamiento o el Estado o quien sea, pero que nos lo paguen. Y ya puestos, que nos adosen una casita unifamiliar al negocio, para ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos. Que nos lo paguen todo y que sea de nuestro agrado, claro, porque si no, nos negamos a aceptarlo. No tenemos prisa, ¿eh? Total, estamos utilizando unas construcciones que no es que sean de lujo, pero nos sacan del apuro. Los terrenos sí que son de lujo, que están en primera línea de ría. Lo mejor de todo es que nos salen totalmente gratis. No son nuestras, pero así tampoco tenemos que pagar IBI, ni traída de agua, ni recogida de basura, ni nada de nada. Lo que no sabemos es por qué hay gente a la que echan de sus casas por no pagar las letras o el alquiler. Qué pringados; será que no se lo saben montar.