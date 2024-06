No pudo la SD O Val redondear un año histórico en el que ha conseguido un ascenso a Preferente ocho temporadas después y el título de la Copa de Ferrol. Ayer jugó contra el San Tirso la final del torneo del KO que organiza la Diputación de A Coruña. No hubo triplete, pero eso no empaña una temporada extraordinaria de uno de los clubes de referencia en la comarca.