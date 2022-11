¿A que no era tan complicado?

Lo de llevarse bien, queremos decir. No me digan que no da gusto ver en la portada de ayer de El Ideal Gallego a la alcaldesa de A Coruña y al presidente de la Xunta, entrar juntos y sonrientes en Palexco. ¡Si hasta parece –mera ilusión óptica— que van de la mano! Y esto, siendo importante, lo es menos que el hecho de que se hayan puesto de acuerdo amigablemente para algo que beneficia a Galicia y punto, sin entrar en protagonismos de partidos ni en lucimientos personales. Por lo tanto, así como otras veces los ponemos a caer de un burro por no apearse de sus discursos o variarlos a conveniencia, hoy los felicitamos por el esfuercito y les animamos a que sigan en la misma línea. Porque, no sé a ellos, pero a nosotros nos han enseñado desde pequeños eso de que la unión hace la fuerza y lo de divide y vencerás. Y, oigan, con los años nos hemos dado cuenta de que es una verdad como un templo. Amor y paz, hermanos, amor y paz.