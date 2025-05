A multiplicidade de actos que se desenvolveron onte ao longo de toda a comarca demostran que as Letras Galegas están moi vivas e, o que é máis importantes, tamén entre a xente nova. É certo que hai indicadores sobre o uso do galego preocupantes, pero non é menos verdade que o galego está a rachar corsés; o primeiro, o da identificación do tradicional con antigo. Non é así. O galego é modernidade.