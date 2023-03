Legalización de la “Folla Redonda”

El Tinto do Salnés, ese que mancha el dedo si se degusta en taza, tiene más cerca su regularización. El conselleiro de Medio Rural, José González, anunció ayer en la Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía, situada en Ribadumia, el inicio del proceso para la inscripción de la variedad de uva conocida como “Folla Redonda” como comercial. La gestión no es nada sencilla y lo demuestra el hecho de que los trámites se prolongarán durante un espacio de cuatro años al menos. Pero si los viticultores han podido esperar tanto tiempo, un lustro no será nada si se consigue este justo propósito.