Los hay que no saben perder

granada quiere ganar en los despachos lo que no ha ganado en el terreno de juego. Pero esperamos que pase lo que suele pasar en estos casos, que el Comité de Competición, o la Federación o el organismo competente, aunque solo sea por no reconocer que se ha equivocado –que no es el caso— no rectificará la decisión. Dice su alcalde, Francisco Cuenca, que están “cargados de razones para ser muy contundentes en las decisiones, en la determinación por la defensa de Granada.” No sé, pero a nosotros esto nos suena tan rancio como la Reconquista. Pues, sintiéndolo mucho, señor Cuenca, le va a pasar lo mismo que a Boabdil, pero en vez de volver la cabeza para ver, suspirando, Granada por última vez, lo que va a ver por última vez es la posibilidad de ser sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Sentimos enormemente su pérdida, pero fútbol es fútbol, y A Coruña ha ganado el partido en buena lid.