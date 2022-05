Los fondos del covid valen para todo

La lluvia de millones que llegan de Europa para reactivar la economía sirve para cualquier cosa, es decir que no hay plan para su inversión productiva a la vista de su destino. No se trata de hacer otro disparate como el plan E aquel, pero emplear los fondos en la compra de ordenadores para el concello ferrolano dice muy poco del interés que tienen en darle una salida que sirva para ayudar a la ciudadanía en general. Habrá que pensar en que tanto instituciones como empresas no tienen un plan para recibir ayudas o bien el Gobierno central no ha tratado de establecer unas directrices de gastos resilientes.