Fieles al consumo tradicional

A lo largo de los últimos años, se ha extendido cada vez más el consumo de bebidas alternativas a la leche de origen animal. India es un país líder en este ámbito: alrededor de un tercio de los encuestados afirma consumir sustitutos de la leche. La proporción de consumidores de productos lácteos en todo el mundo sigue siendo mayor a quienes optan por productos de origen vegetal. En España, el 71% de los encuestados consume regularmente productos lácteos como la leche, el yogur y el queso. En Argentina, por su parte, esta proporción es del 72%, mientras que en Brasil es algo inferior (59%). Como ya es frecuente, las modas intentan cambiar el gusto de los ciudadanos y de los gallegos en particular. Es difícil imaginar una comunidad como la gallega en la que no exista el postre del queso con membrillo o no haya un requeixo que llevarse a la boca. Los flores de toxo no han despuntado como consumo alternativo a los lácteos, al cocido o al churrasco.