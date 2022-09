La Festa do Marisco marida el trabajo del mar y la gastronomía

La Festa do Marisco de O Grove regresa con más fuerza para reivindicar el trabajo de las gentes del mar, poner en valor el producto de la Ría de Arousa y mostrar una gastronomía capaz de conjugar la cocina tradicional con la más vanguardista. Y no solo eso, también supone una oportunidad de empleo para numerosas personas, que encuentran en esos días la prolongación de los contratos de verano o los relacionados con la propia infraestructura del evento. Y claro, contribuye, como no, a la desestacionalización del turismo, ya que en esas fechas los porcentajes de ocupación se disparan. Todo ello aderezado con un programa de actividades para todos los públicos y una serie de conciertos encabezados por Tanxugueiras.