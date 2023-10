Las ferias más dulces de la zona

La parroquia naronesa de Sedes acogió la Feira do Mel, en la que se dan cita apicultores de toda la comarca y de otros puntos así como ciudadanos en general, que aprovechan una jornada festiva para acudir al mercado y hacerse con unos tarros de un producto que no puede faltar en las casas durante el invierno, la miel. Sus poderes curativos para los males de garganta o resfriados están contrastados, su calidad como producto endulzante también pero, además, cada temporada se pueden conocer más tipos de miel que reflejan variedades y sabores que hacen que no haya dos iguales. Eucalipto, multifloral, toxo... para todos los gustos.