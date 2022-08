Un fenómeno digno de estudio

La afición a un equipo es un sentimiento y no hay que tratar de entenderlo. Pero aun así, no sería de extrañar que en estos momentos, algún club haya puesto a trabajar a sus analistas en comunicación, redes sociales y marketing para que analicen este fenómeno que supone que el Deportivo tenga alrededor de 17.000 socios. En Primera RFEF, la Segunda B de toda la vida. Esa categoría en la que una jornada juegas en un estadio que en otro tiempo albergó partidos al más alto nivel europeo y a la siguiente, el campo comparte aparcamiento con un supermercado. Aun con la liga sin empezar, el club blanquiazul ya ha repartido más abonos para la próxima temporada que otros de Primera que ya están en plena competición, como el Celta, el Villarreal o el Cádiz. Será que por esos lares la gente todavía está de vacaciones lejos de casa. O será que en lo que a aficiones se refiere, la categoría no es más que una cuestión anecdótica y lo que cuenta es la fidelidad.