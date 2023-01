Estamos en lo de siempre

el ambiente político está que arde. La proximidad de las elecciones tiene estas cosas, que los ánimos se caldean a la mínima oportunidad. Ahora andamos a vueltas con las banderitas y aquí, depende del color de unos y otros, le dan la importancia que consideran oportuno. Está claro que las únicas que unen, se pongan como se pongan, son las que representan al conjunto de los españoles y también las autonómicas. Las demás poco pintan, por no decir que nada. Da igual si en el pasado significaron algo, lo que cuenta es que la sociedad española ha madurado lo suyo como para saber distinguir lo real de lo ficticio y eso es lo que cuenta. No hay extremo, de un lado y del otro, que represente la democracia. Ahí tenemos ejemplos de países que se aprovecharon de la democracia para implantar auténticas dictaduras, y de las duras. Con rivales políticos en las cárceles por no tener la misma opinión que el régimen establecido. España es madura, lo único que necesita es que sus políticos también lo sean.