¿Cuál es el límite de Europa?

El mundo respiró un poco más tranquilo cuando, en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, Putin accedió a que se crearan corredores humanitarios para facilitar la salida de las zonas de conflicto a los civiles. Sin embargo, esa alegría mínima duró muy poco. El tiempo de que se estableciera el primer corredor y las mujeres, los niños y los ancianos comenzaran su camino. A los pocos minutos tuvieron que regresar al saber que en el lugar de destino se estaban produciendo cruentos enfrentamientos. Está claro que el presidente ruso no está dispuesto a deponer su actitud ni a mostrar un poco de humanidad. Lejos de ello, ya hay quien aventura que Ucrania no es más que la primera etapa de lo que se supone una política expansiva del Kremlin. El problema es que occidente no quiere un enfrentamiento abierto contra Rusia, sobre todo teniendo en cuenta el poderío nuclear que esta posee. Pero el problema es saber en que punto vamos a establecer el límite a las bravuconadas del ruso. ¿Cuántos países podrá invadir antes de que haya una actuación por parte de Europa?