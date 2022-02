Bale crispa a la afición sin jugar

A estas alturas, casi nadie confía en que Bale salte al terreno de juego vestido de blanco esta temporada. Y, a juzgar por su actitud, él lo tiene más claro todavía. Así que no se corta y hace de la adversidad motivo de bromas. A lo mejor por aquello del mal de muchos, al galés le resultó divertido que en el partido de Copa ante el Athletic, Ancelotti mandase calentar a Hazard –otro de los que no juega ni por equivocación– para decirle minutos después que se volviese a sentar. Tan simpática le pareció la situación, que no pudo evitar reírse. A la afición no le ha hecho tanta gracia lo suyo.