El Aúpa Racing más sonoro

Ferrol estaba ayer de celebración por el día de su patrón pero la verdadera fiesta fue la del Racing. No solo por su partidazo contra el Sevilla, que pese a romper con la imbatibilidad en A Malata, hizo vibrar a toda la ciudad e incluso soñar con una victoria que, al final, no pudo ser, sino también porque el equipo verde fue galardonado como Ferrolán do Ano. Ya lo fue en su centenario y ahora repitió con motivo de su ascenso a Segunda. Llegue a donde llegue, este cuadro ha sabido unir a toda una ciudad y el Aúpa Racing se escucha en todas partes cada fin de semana. Ayer no dejó de oírse en el teatro Jofre donde recibió el merecido homenaje.