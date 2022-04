Un argumento que casi cuela, pero no

Cuando uno no quiere aceptar las ideas de la oposición pero quiere dar la sensación de que no las rechaza por una cuestión política sino porque no son la mejor opción, tiene que buscarse un argumento. En el caso de la rebaja fiscal a la rentas menores de 40.000 euros que propone Feijóo, por ejemplo, la ministra Montero ha explicado que no apoya el plan porque “también beneficia al que gana 300.000 euros”. Como motivo podría estar bien, si fuera real. Pero tal como plantea aplicar la medida el PP, ese beneficio a las rentas altas no se daría. Buen intento, pero hay que seguir buscando. FOTO: Montero, argumentando | EFE