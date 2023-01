El año comienza con un paro en los bancos del libre marisqueo

El nuevo año comienza con el anuncio oficial de un paro biológico en los tres bancos del libre marisqueo en Arousa; Os Lombos, O Bohído y Cabío como consecuencia de la escasez de recurso detectada por los profesionales a lo largo de las últimas semanas. La toma de una decisión de estas características, con todo lo que conlleva, no es fácil y se requiere el máximo consenso de un sector que en los últimos tiempos ha mostrado algunas disensiones en el modo de la gestión de estos bancos. Es evidente que no todos estarán satisfechos con el cierre porque hay sensibilidades distintas, pero si la mayoría está de acuerdo los problemas se minimizarán y eso se consigue a través de la información previa, el diálogo y pactos que no perjudiquen a nadie porque todos entenderán que se trata del bien común.