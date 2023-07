El Anexo A Lomba inicia una lucha por su supervivencia

La supresión del aula de tres años en el colegio Anexo A Lomba no solo generó el malestar de los padres afectados, sino que levantó las sospechas sobre la continuidad del centro escolar como tal. A la sorpresa inicial siguió la indignación y con ella la movilización, acompañada por la gestión. Ayer se reunieron con el inspector de Educación y las sensaciones no fueron buenas. La respuesta de la Administración a sus demandas es que no hay niños suficientes y que su colegio de referencia es el de A Lomba, por lo que mucho se temen que a la eliminación del aula de tres años le siga el próximo curso la de cuatro y así sucesivamente hasta que todo el alumnado se vaya al otro centro. Por tanto, lo que comenzó siendo una reivindicación por la continuidad de un aula se convierte ahora en una lucha por la supervivencia.