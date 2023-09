Las abundantes contradicciones

Es sorprendente y contradictorio que Patxi López mande callar a los expresidentes del gobierno porque estropean la convivencia. Ellos, que ya ¿no pintan nada? Y resulta especialmente insoportable, desde el más estricto raciocinio, que desde la mesa del Consejo de Ministros se acuse a Aznar de golpista. Ellos, que ven en los golpistas declarados y juzgados, salvo Puigdemont, unos socios fiables y progresistas, que quitan importancia a las exigencias del fugado porque no dejan de ser máximos, ellos consideran golpista a quien no pronunció la palabra “rebelión”. Qué desparpajo cuando se trata de los adversarios y qué cariño a quienes son necesarios. Y ello por no hablar de Yolanda Díaz que, entre risas y sonrisas, se reúne con un fugado que exige amnistía y se pone seria, muy seria, para atizar al PP más allá de lo razonable en democracia. La vicepresidenta en funciones se ha venido arriba y el PSOE lo sabe, pero calla.