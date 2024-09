Hay quien todavía no se ha quitado de encima las chanclas y las bermudas, pese a ‘Aitor’, y ya está pensando en las gambas de Navidad. Por si no nos llegase con los turrones en el súper, con Abel colocando las luces, con Mariah Carey cantando ya y Maduro adelantando la festividad, hay quienes ya tienen preparada, y reservada, la cena de Navidad. A previsores no nos gana nadie.