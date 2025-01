Visita a la parcela de As Pontes donde se instalará la residencia de mayores de la Diputación

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, con la diputada de Política Social, Mar García; la edila de Benestar, Tania Pardo; y el responsable de Obras, Roberto Rivera, visitaron la parcela del antiguo colegio Pardo Bazán donde la Diputación construirá la residencia de mayores tras la adquisición del espacio por parte del Concello.



El primer edil señaló que el centro va a ser “punteiro na nosa comunidade autónona grazas á Deputación, e vai contribuír non só a mellorar a calidade de vida e as prestacións para as persoas maiores das Pontes, senón tamén a dos veciños e veciñas do barrio, coas melloras nas rúas e no equipamento urbano que temos previstas para este proxecto”.



Así, Formoso avanzó que la Diputación trabaja ya en la licitación de la asistencia técnica que será la responsable del asesoramiento, en todas las fases del proyecto, para garantizar, de este modo, que se haga de acuerdo a la normativa vigente, a las reglas de buenas prácticas y considerando los datos y medidas correctas de todos los espacios.

Piloto

Con este centro para mayores se instala en As Pontes la primera residencia piloto del nuevo modelo de espacios de este tipo públicos para mayores que pone en marcha el ente provincial en Galicia.



La Diputación espera que sea “máis achegado e personalizado, con centros máis pequenos e de ámbito comarcal, que permitan evitar o desarraigo que supón que moitas persoas maiores teñan que pasar a última etapa das súas vidas a moitos quilómetros da súa casa e dos seus seres queridos”.