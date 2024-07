Debate sobre la necesidad de construir una residencia pública de mayores en As Pontes

El colectivo de pensionistas de la CIG plantea la necesidad de debatir acerca de la construcción de una residencia pública de mayores en As Pontes. Tras mantener un encuentro con BNG y PP –esperan reunirse también con el PSOE–, dicha situación se abordó en el pleno, donde el ejecutivo local reconoció, explican, que “o Concello non comprou aínda as instalacións do antigo colexio Pardo Bazán por problemas derivados co procedemento, que era unha adquisición directa e que, ademais, estaban valorando a continuidade deste procedemento ou o seu desestimento”, apuntan en un comunicado.



El colectivo censura los “anuncios públicos incumpridos” sobre dicho centro en los últimos 13 años y denuncian el apoyo a la ampliación de la residencia privada de A Magdalena, “a facer coa subvención que vén de concederlle o Goberno español”.



Desde el sindicato indican que preparan un acto público y una mesa redonda con la participación de los grupos municipales. “É necesario un debate social, sen falsas promesas. As Pontes precisa con urxencia unha residencia pública e non imos permanecer en silencio”, asevera el colectivo de pensionistas de la Confederación Intersindical Galega.