As Pontes denuncia la exclusión de sus centros educativos del programa PROA+ de la Xunta

El Concello de As Pontes y la coordinadora de Anpas Abrente han denunciado la exclusión de todos los centros educativos del municipio del programa de refuerzo, orientación y apoyo PROA+, impulsado por el gobierno gallego.



Desde el Consistorio apuntan a que se trata de una iniciativa que busca mejorar el rendimiento escolar y reducir el abandono en edades tempranas, que cuenta con cerca de seis millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo, “e a Xunta deixa a case 350 colexios e institutos fóra do programa, cinco deles das Pontes”, remarca en un comunicado. “Estamos ante un recorte máis da Xunta, que repercute na calidade da ensinanza, na prevención do abandono escolar pero sobre todo nos nenos e nenas (...) que para o executivo galego non son máis que números á hora de decidir os cupos de profesorado que van acompañar aos nosos fillos e fillas no seu proceso de aprendizaxe”, añade.



Tal y como figura en la resolución firmada por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa, además de los centros ponteses se encuentra en la lista de no seleccionados otras 14 instalaciones de las comarcas –CEIP Plurilingüe Eladia Mariño, CEIP da Barqueira, CEIP Santiago Apóstolo, CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa, CEIP Couceiro Freijomil, CEIP A Gándara, CEIP de Maciñeira, CPI A Xunqueira, CEIP A Solaina, CEIP de Esteiro, CEIP A Laxe, CEIP Plurilingüe de Andrade, IES As Telleiras, IES de Mugardos–.



Por su parte, seis centros educativos de Ferrol, Eume y Ortegal se han quedado fuera al no cumplir algunos requisitos. Es el caso del CEIP Nicolás del Río, CEIP Manuel Fraga Iribarne, CEIP Plurilingüe Os Casás, IES Ricardo Carvalho Calero e IES Punta Candieira.