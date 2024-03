‘Abracabraille’: la palabra ganadora del CPI As Mirandas en el concurso de la ONCE

Alumnado de 1º de ESO del CPI As Mirandas de Ares representará a Galicia en la fase estatal del Concurso Escolar de la ONCE, que alcanza este año su 40 edición. En esta ocasión, los estudiantes debían crear un ‘Inclusionario’, un diccionario “más democrático e inclusivo” que albergue palabras que definan “la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad”, explican desde el Grupo Social.

“Abracabraille: Manual en braille utilizado nas escolas de maxia para persoas invidentes” es el término y la definición que les ha servido para lograr el máximo reconocimiento –junto al CEIP de Cabanas, en Salcedo (Pontevedra), con una dotación de 500 euros para desarrollar una actividad de aula.



Yolanda Castro, la docente que impulsa esta actividad en el centro aresano, mostraba ayer su satisfacción y resaltaba la importancia de iniciativas como esta. “Llevo participando en este concurso, en los diferentes centros en los que estuve, desde el año 2010. Me gusta mucho porque aborda la inclusión, la diversidad, los valores... creo que es muy educativo para los chavales. Además la ONCE te aporta muchos recursos para tratar estos temas. Además tiene la contrapartida de que a los escolares les motiva participar en los premios, al mismo tiempo que te sales un poco de lo que es el currículo estricto”.



El centro aresano concursó en la categoría de ESO y FP, con el alumnado de 1º A y B. “Dentro del ‘Inclusionario’ teníamos que aportar una palabra que no existiese y su definición. Hicimos una lluvia de ideas y salieron ‘Robotguíacan’ y ‘Abracabraille’, resultando esta última ganadora”, comenta la profesora. “Hicimos una imagen a partir del dibujo de Laura, una alumna que dibuja muy bien. Además, en una pizarra interactiva de la página de la ONCE, creamos nuestra presentación, que va acompañada de una descripción con voz en off, en la que explicamos como es nuestro proyecto”.



Con este mismo trabajo concursarán ahora en la fase nacional del concurso, previsto para finales del mes de abril. “A los chavales les haría mucha ilusión ganar, porque el autonómico lo conseguimos ya en otras ocasiones y tienen ahí la espinita clavada. Pero siempre trato de explicarles que lo importante es el trabajo que se hace, lo que se aprende con este tipo de iniciativas”, remarca Yolanda Castro.